Джош Гидди был близок к трипл-даблу (32+10+9), у «Чикаго» лучший старт сезона за 29 лет

Гидди помог «Чикаго» обыграть «Нью-Йорк» (135:125) и одержать очередную победу.

«Буллс» улучшили свой результат до 5-0, что является их лучшим началом сезона с 1996/97 годов, когда они стартовали с 12 побед подряд и в итоге выиграли чемпионский титул НБА.

Во встрече с «Никс» Джош Гидди обновил личный рекорд результативности: 32 очка, 12 из 21 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 4 из 6 штрафных (предыдущим лучшим результатом были 31 очко за «Оклахому» в матче против «Хьюстона» в 2024 году).

Защитнику «Чикаго» не хватило одной передачи до трипл-дабла. В его активе 10 подборов и 9 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
