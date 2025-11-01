Сорокин отразил 22 из 23 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой матча. Вратарь «Айлендерс» впервые в сезоне пропустил менее 3 шайб за игру

Илья Сорокин отразил 22 из 23 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Кэпиталс» (3:1).

30-летний россиянин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам (95,7%) и был признан второй звездой встречи.

Сорокин впервые в сезоне пропустил менее 3 шайб за игру. В 8 матчах в сезоне у него 3 победы и 5 поражений при 87,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,40.