Сорокин отразил 22 из 23 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой матча. Вратарь «Айлендерс» впервые в сезоне пропустил менее 3 шайб за игру
Илья Сорокин отразил 22 из 23 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой матча.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Кэпиталс» (3:1).
30-летний россиянин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам (95,7%) и был признан второй звездой встречи.
Сорокин впервые в сезоне пропустил менее 3 шайб за игру. В 8 матчах в сезоне у него 3 победы и 5 поражений при 87,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,40.
