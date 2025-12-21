Неманя Матич: «Сульшер подходил «МЮ» и заслуживал больше времени. При нем мы были недовольны вторым местом»

Неманя Матич: Сульшер заслуживал больше времени в «МЮ».

Полузащитник «Сассуоло» Неманя Матич считает, что Оле-Гуннар Сульшер заслуживал больше времени на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Под его руководством мы финишировали вторыми и третьими. В команде царила такая атмосфера, что мы были недовольны вторым местом, но, если посмотреть на нынешние результаты, то мы выступили потрясающе.

Думаю, Оле заслуживал больше времени, и когда я говорю об Оле, я также хочу упомянуть его помощников, таких, как Майкл Кэррик и Киран Маккенна . Они шли правильным путем, чтобы вернуть «Юнайтед » [к прежним успехам].

Конечно, решение об увольнении Оле было основано на его последних результатах, но он был потрясающим человеком, который подходил для работы в клубе. Он и его помощники понимали, что такое футбол – тренировки были идеальными, все до мелочей было подготовлено», – сказал Матич .