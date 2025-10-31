«Салават» вошел в зону плей-офф Востока после 5-й победы подряд – 5:0 с «Адмиралом». Команда Козлова ранее была последней в конференции

«Салават Юлаев» продлил победную серию до пяти матчей.

Команда тренера Виктора Козлова переиграла «Адмирал» (5:0) в домашней игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Уфимский клуб одержал пятую победу подряд, ранее также обыграв «Трактор» (3:2), «Сибирь» (5:2), «Нефтехимик» (2:1) и «Адмирал » (6:1).

За счет сегодняшней победы «Салават Юлаев » вошел в зону плей-офф в Восточной конференции, расположившись на восьмой позиции, имея в активе 18 баллов в 20 матчах.

Ранее команда Козлова шла последней в конференции на фоне серии из пяти поражений кряду.

«Салават Юлаев» продолжит чемпионат 2 ноября матчем против «Локомотива».