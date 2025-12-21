«Барселона» забила 169 голов в 2025-м. Больше было лишь 4 раза, все – при Месси
«Барселона» провела один из самых результативных годов в своей истории.
Команда Ханси Флика в 2025-м забила 169 голов в 60 играх во всех турнирах.
Лишь четырежды в истории у «блауграны» было больше мячей. Все такие случаи – в эпоху Лионеля Месси: 180 – в 2015 году, 175 – в 2012-м, 174 – в 2016-м, 170 – в 2011-м.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...41633 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости