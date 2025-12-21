«Барселона» забила 169 голов в 2025-м. Больше было лишь 4 раза, все – при Месси

«Барселона » провела один из самых результативных годов в своей истории.

Команда Ханси Флика в 2025-м забила 169 голов в 60 играх во всех турнирах.

Лишь четырежды в истории у «блауграны» было больше мячей. Все такие случаи – в эпоху Лионеля Месси : 180 – в 2015 году, 175 – в 2012-м, 174 – в 2016-м, 170 – в 2011-м.