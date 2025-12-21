У Куньи 2+1 в трех последних матчах за «МЮ». До этого было 1+1 в 12 играх
Матеус Кунья забил за «МЮ» во втором матче подряд.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья совершил результативное действие в третьем матче подряд.
Бразилец забил в добавленное к первому тайму время матча с «Астон Виллой» в 17-м туре АПЛ. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее Кунья отметился голом в игре с «Борнмутом» (4:4) и он сделал голевую передачу на Бруну Фернандеша в матче с «Вулверхэмптоном» (4:1). В 12 предыдущих матчах за «МЮ» форвард забил один гол и отдал один ассист.
Подробную статистику Куньи можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
