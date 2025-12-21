«Барселона» выиграла 7 матчей подряд с общим счетом 19:6 после разгрома от «Челси»
«Барселона» продлила победную серию до семи матчей.
Команда Ханси Флика сегодня обыграла «Вильярреал» в 17-м туре Ла Лиги – 2:0.
После поражения от «Челси» (0:3) 25 ноября каталонцы также обыграли «Алавес» (3:1), «Атлетико» (3:1), «Бетис» (5:3), «Айнтрахт» (2:1), «Осасуну» (2:0) и «Гвадалахару» (2:0).
3 января «Барселона» встретится с «Эспаньолом».
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...41802 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости