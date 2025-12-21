«Барселона» продлила победную серию до семи матчей.

Команда Ханси Флика сегодня обыграла «Вильярреал » в 17-м туре Ла Лиги – 2:0.

После поражения от «Челси» (0:3) 25 ноября каталонцы также обыграли «Алавес» (3:1), «Атлетико» (3:1), «Бетис» (5:3), «Айнтрахт» (2:1), «Осасуну» (2:0) и «Гвадалахару» (2:0).

3 января «Барселона » встретится с «Эспаньолом».