«Барселона» выиграла 7 матчей подряд с общим счетом 19:6 после разгрома от «Челси»

«Барселона» продлила победную серию до семи матчей.

Команда Ханси Флика сегодня обыграла «Вильярреал» в 17-м туре Ла Лиги – 2:0.

После поражения от «Челси» (0:3) 25 ноября каталонцы также обыграли «Алавес» (3:1), «Атлетико» (3:1), «Бетис» (5:3), «Айнтрахт» (2:1), «Осасуну» (2:0) и «Гвадалахару» (2:0).

3 января «Барселона» встретится с «Эспаньолом».

