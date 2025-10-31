Париж (ATP). 1/4 финала. Медведев сыграет со Зверевым, Синнер – с Шелтоном, Бублик встретится с Де Минауром, Вашеро – с Оже-Альяссимом
Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым в четвертьфинале в Париже.
Янник Синнер встретится с Беном Шелтоном.
Сетка турнира здесь.
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
27 октября – 2 ноября 2025
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 6 128 940 евро
Крытые корты, хард
1/4 финала
