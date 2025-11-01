Дончич вернулся после травмы и повторил достижение Чемберлена – 44 очка, 12 подборов, 6 передач в матче с «Мемфисом»
Лука Дончич триумфально вернулся в состав после травмы.
Звездный защитник «Лейкерс» набрал 44 очка, 12 подборов и 6 передач в матче Кубка НБА с «Мемфисом» (117:112).
Дончич повторил достижение Уилта Чемберлена, начав сезон с трех игр подряд с 40 и более набранными очками. Прославленный центровой делал это дважды за карьеру. Также словенец стал первым игроком «Лейкерс» после Кобе Брайанта в 2007 году, который набирал в среднем 45 очков в первых трех встречах нового чемпионата.
Словенец пропустил 3 предыдущих матча «Лейкерс» из-за небольших повреждений. В пятницу он провел на площадке 39 минут, реализовав 14/27 с игры и допустив 5 потерь.
