  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дончич вернулся после травмы и повторил достижение Чемберлена – 44 очка, 12 подборов, 6 передач в матче с «Мемфисом»
Видео
7

Дончич вернулся после травмы и повторил достижение Чемберлена – 44 очка, 12 подборов, 6 передач в матче с «Мемфисом»

Лука Дончич триумфально вернулся в состав после травмы.

Звездный защитник «Лейкерс» набрал 44 очка, 12 подборов и 6 передач в матче Кубка НБА с «Мемфисом» (117:112).

Дончич повторил достижение Уилта Чемберлена, начав сезон с трех игр подряд с 40 и более набранными очками. Прославленный центровой делал это дважды за карьеру. Также словенец стал первым игроком «Лейкерс» после Кобе Брайанта в 2007 году, который набирал в среднем 45 очков в первых трех встречах нового чемпионата.

Словенец пропустил 3 предыдущих матча «Лейкерс» из-за небольших повреждений. В пятницу он провел на площадке 39 минут, реализовав 14/27 с игры и допустив 5 потерь.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЛука Дончич
logoКубок НБА
logoНБА
logoЛейкерс
logoМемфис
logoУилт Чемберлен
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Внутрисезонный Кубок. 44 очка Дончича позволили «Лейкерс» обыграть «Мемфис», Джош Гидди (32+10+9) помог «Чикаго» победить «Нью-Йорк» (и стартовать 5-0) и другие результаты
сегодня, 04:22
Лука Дончич и Маркус Смарт, скорее всего, сыграют против «Мемфиса»
вчера, 18:55
Участие Луки Дончича в кубковом матче с «Мемфисом» под вопросом, разыгрывающий принял участие в тренировке
вчера, 17:45
Мемфис – Лейкерс – во сколько и где смотреть трансляцию матча, НБА 2025/2026, 1 ноября 2025
вчера, 16:33Пользовательская новость
Главные новости
«Буллс» впервые со времен Джордана стартовали с 5-0
10 минут назад
Джа Морэнт однотипно отвечал на все вопросы после поражения от «Лейкерс»: «Идите спросите у тренерского штаба»
19 минут назад
Билл Симмонс: «Никто в НБА не зарабатывает более нелепые штрафные, чем Эмбиид – буквально никто»
24 минуты назад
Джоэл Эмбиид смазал потенциально победный трехочковый, «Филадельфия» проиграла первый матч в сезоне
57 минут назадВидео
Кавай Ленард исполнил победный бросок под сирену в матче с «Новым Орлеаном»
57 минут назадВидео
Шэмс Чарания об игроках, которые могут сменить команду: «Янг, Адетокумбо, Леброн»
сегодня, 05:05
Лука Дончич раскачал защитника, заставив того потерять кроссовку
сегодня, 04:40Видео
Кевин Портер выбыл из строя на 4 недели из-за проблем с мениском
сегодня, 04:29
«Индиана» осталась без Оби Топпина как минимум на 3 месяца. Форварду предстоит операция на стопе
сегодня, 04:23
НБА. Внутрисезонный Кубок. 44 очка Дончича позволили «Лейкерс» обыграть «Мемфис», Джош Гидди (32+10+9) помог «Чикаго» победить «Нью-Йорк» (и стартовать 5-0) и другие результаты
сегодня, 04:22
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Мега» разгромила «Илирию»
вчера, 20:45
Нандо Де Коло выбыл из состава «Виллербана» минимум на 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 19:58
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Тофашем»
вчера, 18:37
Яннис Адетокумбо пришел на матч с «Голден Стэйт» в костюме миньона из мультфильма «Гадкий я»
вчера, 14:55Видео
Профсоюз игроков женской НБА и лига согласились продлить срок переговоров по новому коллективному соглашению на 30 дней
вчера, 14:15
Бывший тренер «Либерти» Сэнди Бронделло возглавила новую команду женской НБА «Торонто Темпо»
вчера, 14:07
Фуркан Коркмаз присоединился к «Тофашу»
вчера, 12:34Фото
«Пари НН» расстался с Шейном Гэтлингом
вчера, 11:59Фото
Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину
вчера, 09:38
Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
вчера, 09:21Фото