Дончич вернулся после травмы и повторил достижение Чемберлена – 44 очка, 12 подборов, 6 передач в матче с «Мемфисом»

Лука Дончич триумфально вернулся в состав после травмы.

Звездный защитник «Лейкерс » набрал 44 очка, 12 подборов и 6 передач в матче Кубка НБА с «Мемфисом » (117:112).

Дончич повторил достижение Уилта Чемберлена , начав сезон с трех игр подряд с 40 и более набранными очками. Прославленный центровой делал это дважды за карьеру. Также словенец стал первым игроком «Лейкерс» после Кобе Брайанта в 2007 году, который набирал в среднем 45 очков в первых трех встречах нового чемпионата.

Словенец пропустил 3 предыдущих матча «Лейкерс» из-за небольших повреждений. В пятницу он провел на площадке 39 минут, реализовав 14/27 с игры и допустив 5 потерь.