Пономарев о Дивееве: «В Европе ему делать нечего, будет проигрывать все единоборства. Скорости нет, внизу плохо отбирает мячи. Вот Чалов дернулся – и уже в аренду сдают, это позор какой-то»

Пономарев про Дивеева: в Европе ему делать нечего.

Владимир Пономарев советует Игорю Дивееву всю карьеру провести в ЦСКА.

– Для развития карьеры Дивееву лучше уйти в «Зенит» или остаться в ЦСКА?

– Думаю, для него было бы лучше остаться армейцем до конца карьеры. В Европе ему делать нечего, потому что он будет там проигрывать все единоборства – он просто не успевает. Стартовой и дистанционной скорости у него нет, внизу он плохо отбирает мячи. У него много недочетов. Акинфеев же никуда не дергался и до конца будет играть в ЦСКА. А зачем куда-то ехать? Дивееву надо брать пример у Игоря .

Вот Чалов раз дернулся, два, ну и что? И его уже в аренду сдают. Это позор какой-то. И сейчас, как я понимаю, Чалов хочет вернуться назад. Но в ЦСКА он теперь не нужен. Он будет тормозить игру, – сказал экс-защитник московского клуба.