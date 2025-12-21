  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о Дивееве: «В Европе ему делать нечего, будет проигрывать все единоборства. Скорости нет, внизу плохо отбирает мячи. Вот Чалов дернулся – и уже в аренду сдают, это позор какой-то»
3

Пономарев о Дивееве: «В Европе ему делать нечего, будет проигрывать все единоборства. Скорости нет, внизу плохо отбирает мячи. Вот Чалов дернулся – и уже в аренду сдают, это позор какой-то»

Пономарев про Дивеева: в Европе ему делать нечего.

Владимир Пономарев советует Игорю Дивееву всю карьеру провести в ЦСКА.

– Для развития карьеры Дивееву лучше уйти в «Зенит» или остаться в ЦСКА?

– Думаю, для него было бы лучше остаться армейцем до конца карьеры. В Европе ему делать нечего, потому что он будет там проигрывать все единоборства – он просто не успевает. Стартовой и дистанционной скорости у него нет, внизу он плохо отбирает мячи. У него много недочетов. Акинфеев же никуда не дергался и до конца будет играть в ЦСКА. А зачем куда-то ехать? Дивееву надо брать пример у Игоря.

Вот Чалов раз дернулся, два, ну и что? И его уже в аренду сдают. Это позор какой-то. И сейчас, как я понимаю, Чалов хочет вернуться назад. Но в ЦСКА он теперь не нужен. Он будет тормозить игру, – сказал экс-защитник московского клуба.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...42033 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoФедор Чалов
logoИгорь Дивеев
logoЗенит
Владимир Алексеевич Пономарев
logoПАОК
logoИгорь Акинфеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой: «Для ЦСКА с «Зенитом» и для Дивеева с Гонду обмен станет плюсом. Лусиано будет играть, а Игорь придет в команду, которая постоянно все выигрывает»
сегодня, 12:49
Ташуев о возможном обмене Дивеева и Гонду: «Это невыгодный вариант для ЦСКА. Центральный защитник – основа команды, Игорь – лидер»
сегодня, 11:28
Колыванов об обмене Дивеева в «Зенит»: «Для ЦСКА это минус. Где они еще найдут такого российского центрального защитника?»
сегодня, 07:57
Главные новости
«Астон Вилла» выиграла 10 матчей подряд впервые с 1914 года. Дальше – выезды к «Челси» и «Арсеналу»
3 минуты назад
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле»
9 минут назад
У «МЮ» при Амориме 14 побед и 19 поражений в 44 матчах АПЛ
9 минут назад
«Астон Вилла» обыграла «МЮ» – 2:1. Роджерс сделал дубль, Кунья тоже забил
9 минут назад
Кубок Франции. «Монако» Головина прошел «Осер», «Марсель» забил 6 голов «Бурк-ан-Брессу»
10 минут назад
Тренер «Вильярреала» Марселино о судействе матча с «Барсой»: «Фол Вейги – не красная, контакт несерьезный. Эпизод с Гарсией – то пенальти, он помешал нашему игроку добраться до мяча»
13 минут назадФото
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Хайденхайм», «Майнц» и «Санкт-Паули» не забили
14 минут назад
У Шешко нет голов в 8 матчах подряд за «МЮ» и Словению. Форвард, купленный за 76,5+8,5 млн евро, не забивает с начала октября
17 минут назад
Флик про 2:0 с «Вильярреалом»: «Барселона» подустала, но менталитет и характер невероятны. Завершить год таким образом – фантастика»
37 минут назад
Бруну получил травму в 1-м тайме игры «МЮ» с «Астон Виллой»
50 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
У Кейна 35 голов в 30 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард забил «Хайденхайму»
5 минут назад
«Бавария» разгромила «Хайденхайм» на выезде – 4:0! Станишич, Олисе, Диас и Кейн забили
11 минут назад
Гусев о «Золотом мяче»: «Обидная премия для защитников и особенно вратарей – там правят нападающие. Хорошо, что есть отдельная премия имени Яшина»
28 минут назад
У Куньи 2+1 в трех последних матчах за «МЮ». До этого было 1+1 в 12 играх
41 минуту назад
Ямаль с голом и 9.0 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Вильярреал» – «Барселона», у Рафиньи – 8.7. Удаленный Вейга оценен ниже всех – 5.6
43 минуты назад
Кунде заменили из-за травмы во 2-м тайме матча с «Вильярреалом». Защитник «Барсы» почувствовал боль в задней поверхности бедра
57 минут назад
Головин привез пенальти, но «Монако» прошел дальше в Кубке Франции. Вот как ошибся Александр
сегодня, 17:13ВидеоСпортс"
Ругани получил травму в первом же матче после предыдущей. Защитник «Ювентуса» выбыл минимум на 6 недель из-за повреждения икроножной мышцы
сегодня, 17:07
Чемпионат Италии. «Торино» победил «Сассуоло», «Фиорентина» принимает «Удинезе», «Кальяри» сыграл вничью с «Пизой»
сегодня, 17:01Live
Точилин о лучших тренерах года в РПЛ: «Мусаев, Талалаев и Семак. Пока полноценно не видим, на что способен Челестини, ЦСКА при Николиче добивался даже лучших результатов»
сегодня, 16:59