CAS допустил российских саночников до международных соревнований в нейтральном статусе

Российских саночников допустили до международных турниров в нейтральном статусе.

Об этом говорится в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).

18 июня конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой FIL и не допускать их к отбору на Олимпийские игры.

Также конгресс решил не уполномочивать исполком FIL разрабатывать программу для нейтральных российских спортсменов.

Федерация санного спорта России (ФССР) и шесть российских спортсменов подали апелляцию на это решение в CAS. Слушания прошли 24 октября.

CAS счел полное отстранение российских спортсменов несоразмерной мерой «для достижения единственной цели, преследуемой FIL, – сохранения безопасного проведения соревнований».

«Можно было бы найти дополнительные меры для обеспечения безопасности при участии российских спортсменов.

Панель CAS постановила, что отстранение спортсменов Федерации санного спорта России от соревнований FIL сохраняется, но запрет на участие российских спортсменов, соответствующих критериям AIN, отменяется.

Следовательно, апелляция была частично удовлетворена», – говорится в заявлении пресс-службы CAS.