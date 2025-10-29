  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гол Захаряна, «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, награды Канделаки и «Матч ТВ», Морозов признал употребление кокаина и другие новости
7

Гол Захаряна, «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, награды Канделаки и «Матч ТВ», Морозов признал употребление кокаина и другие новости

1. В FONBET КХЛ «Трактор» уступил «Автомобилисту» по буллитам, «Спартак» выиграл у ЦСКА в дерби, «Локомотив» одержал победу над «Ладой», «Динамо» Москва в гостях обыграло «Шанхай» и другие результаты дня.

2. Российский полузащитник Арсен Захарян забил за «Реал Сосьедад» впервые с февраля – «Негрейре» (3:0) в 1-м раунде Кубка Испании. Все результаты дня – здесь.

3. НХЛ. «Вегас» обыграл «Каролину» (6:3), Дорофеев сделал дубль, Барбашев – 2 передачи, Свечников забил и набрал 1-е очко в сезоне (в 9-м матче), Никишин сыграл более 27 минут. «Тампа» обыграла «Нэшвилл» (5:2), Кучеров набрал 1+1. «Колорадо» был сильнее «Нью-Джерси» (8:4), Бардаков забросил 1-ю шайбу в НХЛ. Результаты игрового дня с участием всех 32 команд – здесь

4. В 9-м туре Серии А «Наполи» в гостях справился с «Лечче» (1:0), «Милан» на выезде поделил очки с «Аталантой» (1:1).

5. В связи с 10-летием «Матч ТВ» замгендиректора «Газпром‑Медиа» Тина Канделаки награждена медалью Николая Озерова. Замгенпродюсера «Матча» Василий Конов и комментатор Ольга Богословская получили нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта». Комментатор Дмитрий Губерниев награжден почетной грамотой, генпродюсер канала Александр Тащин и другие сотрудники получили благодарности.

6. Нападающий «Спартака» Иван Морозов признал, что употреблял кокаин: «Осознаю ошибку и принимаю ответственность. Хоккей – это моя жизнь, я прохожу терапию и сделаю все, чтобы вернуться сильнее». Игрока допустят к матчам КХЛ уже в ноябре, дисквалификация за положительную допинг-пробу – три месяца.

7. НБА. 37+8+7 от Адетокумбо помогли «Милуоки» справиться с «Никс» и другие результаты

8. «Матч ТВ» направил МОК коммерческое предложение по показу зимних Олимпийских игр-2026.

9. Медведев вышел во 2-й круг в Париже, Рублев, Фриц, Шелтон пробились уже в 3-й круг, Алькарас проиграл Норри. Блинкова, Захарова, Путинцева, Приданкина, Ли вышли во 2-й круг в Цзюцзяне, Корнеева выбыла, П. Кудерметова снялась. Калинская, Мбоко, Фернандес, Бенчич, Эала вышли во 2-й круг в Гонконге, Сидорова, Кенин выбыли.

10. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Иттихаду» Бензема (1:2) в 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии – Криштиану проиграл 13 турниров почти за 3 года в клубе и победил только в одном товарищеском. «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Охдуд» (1:0).

11. Вратарь «Интера» Жозеп Мартинес насмерть сбил 81-летнего мужчину на инвалидной коляске. Пострадавший погиб на месте – он мог выехать на дорогу, почувствовав себя плохо.

12. Лучано Спаллетти согласился возглавить «Ювентус». Туринцы и бывший тренер «Зенита» согласовали контракт до лета с опцией продления в случае выхода команды в Лигу чемпионов.

13. Во втором раунде Кубка Германии «Боруссия» Дортмунд одолела «Айнтрахт» (1:1, пенальти – 4:2), «РБ Лейпциг» разгромил «Энерги» (4:1), все результаты дня – здесь

14. Президент медиафутбольного клуба Lit Energy Михаил Литвин развил скорость 203 км/ч на электросамокате. Он заявил о мировом рекорде, но другой ютубер ранее разогнался до 211 км/ч.

15. Российский боец Умар Нурмагомедов стал первым претендентом на титульный бой. Он поднялся на первое место в рейтинге легчайшего веса.

16. «Енисей» уверенно разобрался с «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ.

Цитаты дня:

Виктор Гусев: «Олигархию и приватизацию воспринимал как гвозди в крышку гроба коммунизма. Главное было не вернуться к советскому строю. Такая идея противоречит природе человека»

60-летний марафонец Строфилов: «Возрастные европейцы хорошо бегают потому, что бешено дорогая медицина. У нас же рассказывают, что можно съесть две таблетки арбидола и все пройдет»

Гаджиев об СССР: «Счастья было больше. Сейчас магазины, машины другие, а той же радости не видно. Прежде люди были ближе – сейчас не знают, кто на этаже живет. Медный пятак разобщил»

Месси о величайших спортсменах: «Марадона вышел за все рамки, то же сделал Джордан. Уважаю Федерера, Надаля, Джоковича, выделил бы Леброна и Карри»

Степанова о сборе в Рамзау: «Интересно, почему здесь OK для Клэбо или Иверсена бегать со мной, а вот на Олимпиаде – категорически недопустимо?»

Андрей Мостовой о попытке похищения: «В шоке, что в нынешнее время такое может произойти. Сейчас ничего не могу рассказать, идет следствие»

Мама Костылевой о четверных Петросян: «Надо было учить прыжки правильной техникой, чтобы они остались. А не кручу, верчу, ####### хочу всех»

Дмитрий Губерниев: «Экономическая модель местечковых норвежских лыж вылетела в трубу, скоро на еду не хватит, будут русофобией питаться»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игрока «Зенита» Мостового пытались похитить, состав сборной России, слухи об альтернативной Олимпиаде в РФ, «Юве» уволил Тудора и другие новости
вчера, 06:10
«Реал» выиграл класико, «Зенит» сильнее «Динамо», Норрис стал 1-м в Мексике и возглавил «Ф-1», поражения «Ювентуса» и «Ман Сити», Петросян и Кондратюк победили в Магнитогорске и другие новости
27 октября, 06:10
Победы «Спартака» и ЦСКА, 1000-е очко Кучерова, 1500-й матч Овечкина, «МЮ» снова выиграл и обошел кризисный «Ливерпуль», Волков победил Алмейду, 950-й гол Роналду и другие новости
26 октября, 06:15
Главные новости
Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Удинезе», «Интер» сыграет с «Фиорентиной»
17 минут назад
Жоан Гаспар: «Ямаль не лучший игрок в мире и не был им в прошлом сезоне. Но он может стать лучшим»
сегодня, 04:25
Друг Мостового о попытке похищения игрока: «Бегут двое в масках из минивэна. Я сразу подбежал, взял на себя одного, и Андрею удалось вырваться»
сегодня, 03:18
Хотите выиграть ретроджерси Зидана, Роналдо или другой легенды детства? Если да, велком в нашу новую игру!
сегодня, 03:00Тесты и игры
Александр Бубнов: «Батраков сильнее Гюлера и в два раза дешевле – может в «Реале» играть. Что такое для них 20 млн евро? 20 копеек. И Кисляк может – их уровень соответствует»
вчера, 22:39
Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд прошла «Айнтрахт», «Лейпциг» разгромил «Энерги», «Бавария» проведет матч в среду
вчера, 22:38
Гаджи Гаджиев: «Демократия не значит бардак, а Горбачев устроил бардак. Он и Ельцин развалили страну, можно было сделать по-другому, как Китай. У нас в семье к Сталину все относились хорошо»
вчера, 21:57
Кубок Испании. «Негрейра» уступила «Сосьедаду» Захаряна, «Севилья» разгромила «Толедо», «Констанция» проиграла «Жироне»
вчера, 21:50
Роналду после вылета «Аль-Насра» из Кубка: «Стоим с высоко поднятыми головами, учимся и движемся вперед вместе»
вчера, 21:49
«Милан» выиграл 1 из 4 последних матчей. Поражений у команды Аллегри нет 9 игр – с августа
вчера, 21:43
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о том, как в 93-м сожгли его машину: «Если у тебя красивая куртка, то ты уже недоброжелатель, потому что выделялся. Спасала известность, поэтому за нас заступались»
24 минуты назад
«Лорьян» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
40 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Торпедо» против «Кубань Холдинг», «Факел» сыграет с «Арсеналом» в четверг
49 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Лорьяна», «Монако» Головина сыграет с «Нантом»
57 минут назад
«Ювентус» – «Удинезе». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 04:35
Сергей Ташуев: «В СССР травм почти не было — мы были крепкими, жили на улице, питались натурально»
сегодня, 04:00
«Падерборн» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 03:47
Челестини назвал «Спартак» сложным соперником: «Ни в одном матче до этого мы не контролировали мяч так мало. На них тяжело оказывать давление, отбирать мячи»
сегодня, 03:36
Аллегри об 1:1 с «Аталантой»: «Мы принимали неверные решения в атакующей трети поля. Именно здесь нам нужно прибавить»
сегодня, 01:21
«Хетафе» со счетом 11:0 победил «Интер Вальдеморо» в Кубке. У Хуанми покер и ассист в игре с клубом из 6-го дивизиона
вчера, 22:05