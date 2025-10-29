Гол Захаряна, «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, награды Канделаки и «Матч ТВ», Морозов признал употребление кокаина и другие новости

1. В FONBET КХЛ «Трактор» уступил «Автомобилисту» по буллитам, «Спартак» выиграл у ЦСКА в дерби, «Локомотив» одержал победу над «Ладой», «Динамо» Москва в гостях обыграло «Шанхай» и другие результаты дня.

2. Российский полузащитник Арсен Захарян забил за «Реал Сосьедад» впервые с февраля – «Негрейре» (3:0) в 1-м раунде Кубка Испании. Все результаты дня – здесь .

3. НХЛ. «Вегас» обыграл «Каролину» (6:3), Дорофеев сделал дубль , Барбашев – 2 передачи, Свечников забил и набрал 1-е очко в сезоне (в 9-м матче), Никишин сыграл более 27 минут . «Тампа» обыграла «Нэшвилл» (5:2), Кучеров набрал 1+1. «Колорадо» был сильнее «Нью-Джерси» (8:4), Бардаков забросил 1-ю шайбу в НХЛ. Результаты игрового дня с участием всех 32 команд – здесь .

4. В 9-м туре Серии А «Наполи» в гостях справился с «Лечче» (1:0), «Милан» на выезде поделил очки с «Аталантой» (1:1).

5. В связи с 10-летием «Матч ТВ» замгендиректора «Газпром‑Медиа» Тина Канделаки награждена медалью Николая Озерова. Замгенпродюсера «Матча» Василий Конов и комментатор Ольга Богословская получили нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта». Комментатор Дмитрий Губерниев награжден почетной грамотой, генпродюсер канала Александр Тащин и другие сотрудники получили благодарности.

6. Нападающий «Спартака» Иван Морозов признал, что употреблял кокаин : «Осознаю ошибку и принимаю ответственность. Хоккей – это моя жизнь, я прохожу терапию и сделаю все, чтобы вернуться сильнее». Игрока допустят к матчам КХЛ уже в ноябре , дисквалификация за положительную допинг-пробу – три месяца.

7. НБА. 37+8+7 от Адетокумбо помогли «Милуоки» справиться с «Никс» и другие результаты .

8. «Матч ТВ» направил МОК коммерческое предложение по показу зимних Олимпийских игр-2026.

9. Медведев вышел во 2-й круг в Париже, Рублев, Фриц, Шелтон пробились уже в 3-й круг, Алькарас проиграл Норри. Блинкова, Захарова, Путинцева, Приданкина, Ли вышли во 2-й круг в Цзюцзяне, Корнеева выбыла, П. Кудерметова снялась. Калинская, Мбоко, Фернандес, Бенчич, Эала вышли во 2-й круг в Гонконге, Сидорова, Кенин выбыли.

10. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Иттихаду» Бензема (1:2) в 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии – Криштиану проиграл 13 турниров почти за 3 года в клубе и победил только в одном товарищеском. «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Охдуд» (1:0).

11. Вратарь «Интера» Жозеп Мартинес насмерть сбил 81-летнего мужчину на инвалидной коляске . Пострадавший погиб на месте – он мог выехать на дорогу, почувствовав себя плохо.

12. Лучано Спаллетти согласился возглавить «Ювентус». Туринцы и бывший тренер «Зенита» согласовали контракт до лета с опцией продления в случае выхода команды в Лигу чемпионов.

13. Во втором раунде Кубка Германии «Боруссия» Дортмунд одолела «Айнтрахт» (1:1, пенальти – 4:2), «РБ Лейпциг» разгромил «Энерги» (4:1), все результаты дня – здесь .

14. Президент медиафутбольного клуба Lit Energy Михаил Литвин развил скорость 203 км/ч на электросамокате . Он заявил о мировом рекорде, но другой ютубер ранее разогнался до 211 км/ч.

15. Российский боец Умар Нурмагомедов стал первым претендентом на титульный бой. Он поднялся на первое место в рейтинге легчайшего веса.

16. «Енисей» уверенно разобрался с «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ.

Цитаты дня:

Виктор Гусев: «Олигархию и приватизацию воспринимал как гвозди в крышку гроба коммунизма . Главное было не вернуться к советскому строю. Такая идея противоречит природе человека»

60-летний марафонец Строфилов: «Возрастные европейцы хорошо бегают потому, что бешено дорогая медицина. У нас же рассказывают, что можно съесть две таблетки арбидола и все пройдет »

Гаджиев об СССР: «Счастья было больше . Сейчас магазины, машины другие, а той же радости не видно. Прежде люди были ближе – сейчас не знают, кто на этаже живет. Медный пятак разобщил»

Месси о величайших спортсменах: «Марадона вышел за все рамки , то же сделал Джордан. Уважаю Федерера, Надаля, Джоковича, выделил бы Леброна и Карри»

Степанова о сборе в Рамзау: «Интересно, почему здесь OK для Клэбо или Иверсена бегать со мной, а вот на Олимпиаде – категорически недопустимо? »

Андрей Мостовой о попытке похищения: «В шоке, что в нынешнее время такое может произойти . Сейчас ничего не могу рассказать, идет следствие»

Мама Костылевой о четверных Петросян: «Надо было учить прыжки правильной техникой, чтобы они остались. А не кручу, верчу, ####### хочу всех »

Дмитрий Губерниев: «Экономическая модель местечковых норвежских лыж вылетела в трубу, скоро на еду не хватит, будут русофобией питаться»