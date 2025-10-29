Захарян забил «Негрейре». У Арсена первый гол и первый выход в старте «Сосьедада» с февраля
Арсен Захарян забил в Кубке Испании.
Полузащитник впервые с февраля и во второй раз в 2025 году вышел в стартовом составе – на игру против «Негрейры» в 1-м раунде. Он отличился на 54-й минуте, воспользовавшись передачей Луки Сучича.
Это второй гол Захаряна в текущем году. Первый был забит «Леганесу» в феврале.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
