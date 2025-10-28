«Спартак» выиграл у ЦСКА оба дерби в сезоне. Сегодня Ружичка на 59:20 забил победный гол

«Спартак» выиграл у ЦСКА оба дерби в этом сезоне.

Сегодня красно-белые обыграли армейцев со счетом 3:2 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ. Победный гол забил Адам Ружичка на 60-й минуте – за 40 секунд до сирены.

16 сентября команда Алексея Жамнова обыграла команду Игоря Никитин по буллитам (6:5 Б).

«Спартак » занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков после 20 игр. ЦСКА идет 8-м с 22 баллами.