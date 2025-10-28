Мама Костылевой о четверных Петросян: «Надо было учить прыжки правильной техникой, чтобы они остались. А не кручу, верчу, ####### хочу всех»

Мама Елены Костылевой высказалась о четверных прыжках Петросян.

«Простите, а риттбергер, как и флип, у Аделии был? Я своими глазами видела с трибуны, проворот на льду больше чем 180 градусов в флипе. И докручивала, флип в галку. Там три с хвостиком оборота в прыжке было.

А если бы Аделия могла прыгнуть тот же флип правильной, не читерской техникой, при ее фантастической комплекции он был бы у нее и сейчас в 18 лет. Техника, лишь бы пыль в глаза – прыгнуть. А сколько там оборотов в воздухе было? На вид с трибуны не больше трех.

Не надо ставить отрицательные реакции. Чтобы понять, насколько это был голимый флип, посмотрите на флипы наших мальчиков: Дикиджи, Гуменника и других. Что-то подобное вы видели в прыжке Аделии? Вот поэтому его сейчас нет.

Надо было учить прыжки правильной техникой, чтоб они остались. А не кручу, верчу, ####### [обмануть] хочу всех!» – написала Ирина Костылева в телеграм-канале.

«Адель, а че такая вся в сомнениях?» Петросян побеждает, но что-то надо менять

Петросян прямо сейчас – далеко не лучшая в мире