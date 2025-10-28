60-летний марафонец Строфилов: «Возрастные европейцы хорошо бегают потому, что бешено дорогая медицина. У нас же рассказывают, что можно съесть две таблетки арбидола и все пройдет»

Марафонец Юрий Строфилов объяснил, почему возрастные европейцы хорошо бегают.

В марте 60-летний Строфилов установил рекорд России в марафоне в возрастной категории 60–65. Он преодолел 42,2 километра на соревнованиях в Барселоне за 2 часа 43 минуты и 14 секунд.

«Я понимаю, почему возрастные европейцы так хорошо бегают. Потому что бешено дорогая медицина. Если ты не хочешь остаться без штанов, то вынужден бегать. У нас же рассказывают, что можно съесть две таблетки арбидола и все пройдет. Зачем вообще нужен спорт, напрягаться еще.

В Европе же арбидол даже не купишь без рецепта, а прием у врача стоит 200 евро. Ты думаешь: «Может, ну ее на хер эту таблетку? Может, проще побегать?»

Я здесь встречаюсь с ребятами, которые на порядок старше меня. Им по 80 лет! И они бегают реально каждый день», – рассказал Строфилов в интервью Спортсу’’.

В 60 лет он бегает марафоны быстрее молодых и зарабатывает на этом. Как так жить?