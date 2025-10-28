Вратарь «Интера» Мартинес насмерть сбил 81-летнего мужчину на инвалидной коляске. Пострадавший погиб на месте – он мог выехать на дорогу, почувствовав себя плохо

Вратарь «Интера» Жозеп Мартинес на машине сбил человека в инвалидной коляске.

ДТП с участием голкипера произошло утром во вторник в коммуне Фенегро в провинции Комо, сообщает La Gazzetta dello Sport. Автомобиль, за рулем которого находился Мартинес, сбил 81-летнего мужчину в электрической инвалидной коляске. Несмотря на вмешательство экстренных служб, включая санитарную авиацию, скорую помощь и карабинеров, пострадавший скончался на месте происшествия. Вратарь «Интера » не пострадал, но находился в шоковом состоянии.

По предварительной версии, пожилой мужчина мог почувствовать себя плохо, из-за чего внезапно изменил направление движения и выехал на дорогу, по которой двигался автомобиль Мартинеса. Отмечается, что дорога, на которой произошла авария, имеет по одной полосе движения в каждом направлении без разделительной полосы, а также две узкие полосы по обе стороны, обозначенные желтой сплошной линией.

Также сообщается, что Мартинес немедленно попытался оказать помощь пострадавшему. Футболист также сотрудничает с властями для выяснения причин инцидента.