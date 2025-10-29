Никишин сыграл 27:33 в матче с «Вегасом» – личный рекорд в НХЛ. У защитника 4 броска, 3 хита, 3 блока, 3 потери и «0» по полезности при 3:6
Александр Никишин сыграл 27:33 в матче с «Вегасом» – личный рекорд в НХЛ.
Защитник «Каролины» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Голден Найтс» (3:6).
«Харрикейнс» провели большую часть матча с 5 игроками обороны из-за травмы Шейна Гостисбеера, сыгравшего только 7:19.
24-летний россиянин (27:33 – личный рекорд в НХЛ, максимальный показатель в команде) завершил встречу с нейтральной полезностью.
Он отметился 4 бросками в створ, 3 силовыми приемами, 3 блоками, а также допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
