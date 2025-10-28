Морозова допустят к матчам КХЛ в ноябре. Дисквалификация форварда «Спартака» за положительную допинг-пробу – три месяца («Советский Спорт»)
Иван Морозов сможет сыграть за «Спартак» в ноябре.
В середине сентября нападающий «Спартака» был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы.
Форвард будет допущен к участию в матчах КХЛ в ноябре, сообщил «Советский Спорт». Дисквалификация составит три месяца.
В 2021 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пересмотрело отношение к веществу, обнаруженному в крови Ивана Морозова. С тех пор 4-летняя дисквалификация накладывается на спортсмена только в случае, когда препарат употребляется для улучшения спортивных результатов.
В ситуациях, когда оно попадает в организм в неспортивных обстоятельствах, после прохождения реабилитации срок дисквалификации составляет три месяца.
В этом сезоне Морозов провел 4 матчах в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) баллов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
