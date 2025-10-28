Канделаки награждена медалью Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта. Губерниев получил почетную грамоту от Минспорта
1 ноября телеканалу исполняется 10 лет.
Заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» и управляющий директор «Матч ТВ» Тина Канделаки награждена медалью Николая Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, пропаганду физической культуры и спорта.
Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов и комментатор «Матч ТВ» Ольга Богословская получили нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» за многолетнюю плодотворную работу и успехи в развитии физической культуры и спорта.
За заслуги в сфере физической культуры и спорта почетной грамотой награждены комментатор Дмитрий Губерниев и специальные корреспонденты Вероника Гибадиева и Александр Рогулев.
За существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта благодарности министра спорта РФ объявлены генеральному продюсеру «Матч ТВ» Александру Тащину, а также:
Астахову Сергею, специальному корреспонденту;
Балабану Алексею, заместителю главного редактора;
Дятловой Анастасии, шеф‑редактору;
Занину Дмитрию, специальному корреспонденту;
Калмыкову Александру, директору департамента информационного обеспечения;
Коробовой Марии, специальному корреспонденту;
Куртанидзе Ревазу, шеф‑редактору;
Леонову Вячеславу, заместителю главного продюсера, директору программной дирекции;
Лысенкову Павлу, специальному корреспонденту;
Маниной Екатерине, начальнику информационного отдела;
Метелкиной Светлане, выпускающему редактору;
Полунину Олегу, заместителю главного редактора;
Рыжкову Дмитрию, заместителю генерального директора;
Челяпину Дмитрию Ивановичу, специальному фотокорреспонденту;
Шапырину Станиславу, заместителю директора производственной дирекции;
Шуваеву Евгению, начальнику отдела авторских материалов;
Щукиной Ольге, директору дирекции тематических каналов;
Ястребову Дмитрию, директору производственной дирекции.