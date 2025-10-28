  • Спортс
  Канделаки награждена медалью Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта. Губерниев получил почетную грамоту от Минспорта
Канделаки награждена медалью Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта. Губерниев получил почетную грамоту от Минспорта

25 сотрудников «Матч ТВ» получили награды и благодарности от Минспорта РФ.

1 ноября телеканалу исполняется 10 лет. 

Заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» и управляющий директор «Матч ТВ» Тина Канделаки награждена медалью Николая Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, пропаганду физической культуры и спорта.

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов и комментатор «Матч ТВ» Ольга Богословская получили нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» за многолетнюю плодотворную работу и успехи в развитии физической культуры и спорта.

За заслуги в сфере физической культуры и спорта почетной грамотой награждены комментатор Дмитрий Губерниев и специальные корреспонденты Вероника Гибадиева и Александр Рогулев.

За существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта благодарности министра спорта РФ объявлены генеральному продюсеру «Матч ТВ» Александру Тащину, а также:

Астахову Сергею, специальному корреспонденту;

Балабану Алексею, заместителю главного редактора;

Дятловой Анастасии, шеф‑редактору;

Занину Дмитрию, специальному корреспонденту;

Калмыкову Александру, директору департамента информационного обеспечения;

Коробовой Марии, специальному корреспонденту;

Куртанидзе Ревазу, шеф‑редактору;

Леонову Вячеславу, заместителю главного продюсера, директору программной дирекции;

Лысенкову Павлу, специальному корреспонденту;

Маниной Екатерине, начальнику информационного отдела;

Метелкиной Светлане, выпускающему редактору;

Полунину Олегу, заместителю главного редактора;

Рыжкову Дмитрию, заместителю генерального директора;

Челяпину Дмитрию Ивановичу, специальному фотокорреспонденту;

Шапырину Станиславу, заместителю директора производственной дирекции;

Шуваеву Евгению, начальнику отдела авторских материалов;

Щукиной Ольге, директору дирекции тематических каналов;

Ястребову Дмитрию, директору производственной дирекции.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
