Дмитрий Губерниев: «Экономическая модель местечковых норвежских лыж вылетела в трубу, скоро на еду не хватит, будут русофобией питаться»

Дмитрий Губерниев считает, что экономика норвежских лыж «вылетела в трубу».

В частности, он прокомментировал информацию о том, что бюджет сборной Норвегии на два следующих сезона будет сокращен на 27 миллионов крон (примерно 2,3 млн евро) из-за убытков на домашнем чемпионате мира-2025.

«Да норм все! Главное – русских не пустить, молодых лыжников наших да паралимпийцев! Про лидеров и речи быть не может!

Экономическая модель местечковых норвежских лыж вылетела в трубу, скоро на еду не хватит, будут русофобией питаться… И бойкотами грозить…» – написал спортивный комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставил в силе отстранение россиян от турниров, которое длится с 2022 года. Против допуска выступала, в частности, норвежская федерация.

