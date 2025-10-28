  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о попытке похищения: «В шоке, что в нынешнее время такое может произойти. Сейчас ничего не могу рассказать, идет следствие»
16

Мостовой о попытке похищения: «В шоке, что в нынешнее время такое может произойти. Сейчас ничего не могу рассказать, идет следствие»

Андрей Мостовой рассказал о том, как его попытались похитить.

23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года – утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу на 2 месяца четверых обвиняемых.

– Сейчас, к сожалению, ничего не могу рассказать, идет следствие и не имею возможности раскрывать все. Произошло все поздно вечером, все очень быстро происходило, особо не успел понять, что происходит. Потом пришло осознание, что все довольно серьезно.

Себя нормально вроде повел, в плане того, что не поднимал панику, не стал всем подряд звонить, дождался утра, и началось все происходящее.

– Как это событие повлияло на ваш тренировочный процесс?

– Безусловно, был в шоке, что в нынешнее время такое еще может произойти. После этого инцидента всю ночь с другом как раз находились на связи. Тяжело было уснуть, особо не спал. Но никому ничего не рассказывал. Решил выждать паузу. Близкие не знали об этом. Только потом на следующее утро связался с нашими людьми по безопасности из клуба, и начался весь процесс.

Никто не знал [о произошедшем], вышло вчера утром, много было звонков и смс, телеканалы звонили. Но решил ни с кем не выходить на связь. Ждал отмашки, что клуб скажет и как действовать. Вчера получил много поддержки от ребят и людей со стороны, – сказал вингер «Зенита» пресс‑службе «Зенита».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Быстров о попытке похищения Мостового: «Андрей как тюфяк. Всегда говорят – смотри, что за спиной творится. Я всегда жду таких вещей»
сегодня, 09:44Видео
Роднина об охране для спортсменов на фоне попытки похищения Мостового: «Глупость. Мы столько качаемся, занимаемся, чтобы нам еще охрану выделяли? Просто аккуратнее нужно быть»
сегодня, 04:45Видео
Депутат Милонов о попытке похищения Мостового: «Уровень безопасности определяется не наличием бандитов, а способностью власти их найти. Наши полицейские нашли – хорошо работают»
вчера, 20:59Видео
Главные новости
Мостовой о попытке похищения: «Я в безопасности, со мной и семьей все хорошо. Благодарю всех за поддержку»
1 минуту назад
Гусев об образовании в СССР: «В инязе было потрясающим. Даже у троечников советского времени грамотность до сих пор осталась! Сейчас приходит молодой – «не» и «ни» перепутаны»
35 минут назад
Молодежная сборная России сыграет на турнире в Кыргызстане. Также участвуют Иран и Бахрейн
38 минут назад
Раджа Наингголан: «Роберто Мартинес не разбирается в футболе. При нем у Бельгии не было идеи, все решалось качествами де Брюйне или Азара. С хорошим тренером мы могли бы взять трофеи»
46 минут назад
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Дель Боске и...
56 минут назадТесты и игры
Вратарь «Интера» Мартинес насмерть сбил 81-летнего мужчину на инвалидной коляске. Пострадавший погиб на месте – он мог выехать на дорогу, почувствовав себя плохо
сегодня, 11:33
Алвес выступил в пятидесятнической евангелической церкви: «Я заключил договор с Богом. В худший момент моей жизни посланник божий подобрал меня и привел в церковь»
сегодня, 11:17Видео
Гаджиев о Сталине: «Страна плакала, когда он умер, ему верили. Он выходил после войны победителем. Репрессированные были, оценки давать не хочу»
сегодня, 11:11
Артем Дзюба: «Акрон» уже не радуется ничьей с «Локомотивом», очкам с «Зенитом», «Спартаком» – расстраиваемся, что могли победить. Мы бойчуганы, все с нами считаются»
сегодня, 11:05
Глебов о судействе Сухого с «Зенитом»: «Вендел дергает за футболку меня, я дергаю его – фол свистят в нашу сторону. Это достаточно странно»
сегодня, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
Фердинанд о критике Слотом тактики соперников: «Это лишь оправдания – есть много способов играть и побеждать. У «Ливерпуля» в составе лучшие игроки мира – если против вас играют длинными передачами, надо адаптироваться»
8 минут назад
«Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК по матчам Кубка России. По итогам 13-го тура РПЛ обращений не было
сегодня, 11:49
Кубок Испании. «Негрейра» против «Реал Сосьедад», «Констанция» примет «Жирону», «Толедо» сыграет с «Севильей»
сегодня, 10:45
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Лечче», «Милан» против «Аталанты», «Интер», «Рома» и «Ювентус» проведут свои матчи в среду
сегодня, 06:55
«Аталанта» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 10:25
«Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 10:18
«Лечче» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 09:35
Кубок короля Саудовской Аравии.«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема, «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Охдуда»
сегодня, 09:15
КДК рассмотрит бросание фанатами бутылок в судей на матче «Ахмат» – «Сочи». Потасовка игроков в концовке рассматриваться не будет
сегодня, 09:03
Лапорта поддержал игроков «Барсы» после поражения в класико. Президент каталонцев выступил с ободряющей речью
сегодня, 08:42