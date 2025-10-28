Мостовой о попытке похищения: «В шоке, что в нынешнее время такое может произойти. Сейчас ничего не могу рассказать, идет следствие»

Андрей Мостовой рассказал о том, как его попытались похитить.

23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита » попытались запихнуть в машину , но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года – утверждалось , что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу на 2 месяца четверых обвиняемых.

– Сейчас, к сожалению, ничего не могу рассказать, идет следствие и не имею возможности раскрывать все. Произошло все поздно вечером, все очень быстро происходило, особо не успел понять, что происходит. Потом пришло осознание, что все довольно серьезно.

Себя нормально вроде повел, в плане того, что не поднимал панику, не стал всем подряд звонить, дождался утра, и началось все происходящее.

– Как это событие повлияло на ваш тренировочный процесс?

– Безусловно, был в шоке, что в нынешнее время такое еще может произойти. После этого инцидента всю ночь с другом как раз находились на связи. Тяжело было уснуть, особо не спал. Но никому ничего не рассказывал. Решил выждать паузу. Близкие не знали об этом. Только потом на следующее утро связался с нашими людьми по безопасности из клуба, и начался весь процесс.

Никто не знал [о произошедшем], вышло вчера утром, много было звонков и смс, телеканалы звонили. Но решил ни с кем не выходить на связь. Ждал отмашки, что клуб скажет и как действовать. Вчера получил много поддержки от ребят и людей со стороны, – сказал вингер «Зенита» пресс‑службе «Зенита ».