  • Кучеров продлил серию игр с очками до 5 – 2+6 на отрезке. У него 1+1 в матче с «Нэшвиллом» – ассист при победной шайбе и гол в пустые ворота
Кучеров продлил серию игр с очками до 5 – 2+6 на отрезке. У него 1+1 в матче с «Нэшвиллом» – ассист при победной шайбе и гол в пустые ворота

Никита Кучеров набрал 1+1 в матче с «Нэшвиллом» .

Форвард «Тампы» ассистировал при победной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2), а также поразил пустые ворота. 

На счету 32-летнего россиянина стало 10 (4+6) очков в 8 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6». Текущая результативная серия – 5 игр (2+6 на отрезке). 

Сегодня Кучеров (19:57, «+2») реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

