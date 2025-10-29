Кучеров продлил серию игр с очками до 5 – 2+6 на отрезке. У него 1+1 в матче с «Нэшвиллом» – ассист при победной шайбе и гол в пустые ворота
Никита Кучеров набрал 1+1 в матче с «Нэшвиллом» .
Форвард «Тампы» ассистировал при победной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2), а также поразил пустые ворота.
На счету 32-летнего россиянина стало 10 (4+6) очков в 8 играх в текущем сезоне при полезности «минус 6». Текущая результативная серия – 5 игр (2+6 на отрезке).
Сегодня Кучеров (19:57, «+2») реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
