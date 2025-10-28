  • Спортс
  Роналду проиграл 13 турниров почти за 3 года в «Аль-Насре» и победил только в товарищеском Кубке арабских чемпионов. Сегодня – вылет из Кубка короля Саудовской Аравии в 1/8 финала
28

Роналду проиграл 13 турниров почти за 3 года в «Аль-Насре» и победил только в товарищеском Кубке арабских чемпионов. Сегодня – вылет из Кубка короля Саудовской Аравии в 1/8 финала

Криштиану Роналду снова потерял шансы выиграть Кубок короля Саудовской Аравии.

Сегодня «Аль-Наср» вылетел от «Аль-Иттихада» Карима Бензема в 1/8 финала (1:2). Команда 40-летнего португальца проиграла на своем поле.

Роналду еще ни разу не выигрывал Кубок Саудовской Аравии почти за три года в нынешней команде. Всего он упустил 13 возможностей победить в каком-либо турнире за это время.

Единственный успех Криштиану – в клубном Кубке арабских чемпионов, который считается товарищеским соревнованием.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
