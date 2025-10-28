  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Иван Морозов признал употребление кокаина: «Осознаю ошибку и принимаю ответственность. Хоккей – это моя жизнь, я прохожу терапию и сделаю все, чтобы вернуться сильнее»
37

Иван Морозов признал употребление кокаина: «Осознаю ошибку и принимаю ответственность. Хоккей – это моя жизнь, я прохожу терапию и сделаю все, чтобы вернуться сильнее»

Иван Морозов признал, что употреблял кокаин.

Напомним, в середине сентября нападающий «Спартака» был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы. Сообщалось, что в результате проверки были обнаружены следы кокаина. 

Морозов будет допущен к участию в матчах КХЛ в ноябре.

«Хочу обратиться к тем, кто следит за моей карьерой и поддерживает меня.

В моей допинг-пробе, взятой РУСАДА 29 августа 2025 года на Кубке мэра Москвы, были выявлены следы кокаина. Я честно признаю нарушение антидопинговых правил. Употребление произошло во внесоревновательный период и не было связано со спортом или соревнованиями.

Я осознаю свою ошибку, полностью принимаю ответственность и искренне сожалею о случившемся. Приношу извинения руководству клуба, тренерскому штабу, команде и, конечно, болельщикам.

Это событие стало для меня серьезным уроком. Я понял, что даже разовое употребление может привести к зависимости и разрушить все, что я с таким трудом создавал годами. Сейчас я прохожу терапию и получаю необходимую помощь специалистов.

Хочу поблагодарить РУСАДА за то, что благодаря их усилиям я получил шанс вовремя начать лечение и исправиться. Хоккей – это моя жизнь. Я сделаю все, чтобы вернуться сильнее – с новыми ценностями и другим отношением к себе.

Надеюсь, мой пример будет предостережением, а также поможет тем людям, которые встали на этот очень опасный и скользкий путь, свернуть с него, так как цена, которую нужно будет заплатить за ошибку, – это жизнь», – написал Морозов

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Ивана Морозова
logoРУСАДА
logoКХЛ
logoИван Морозов
logoСпартак
logoдопинг
соцсети
дисквалификации
