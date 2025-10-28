  • Спортс
  • Степанова о сборе в Рамзау: «Интересно, почему здесь OK для Клэбо или Иверсена бегать со мной, а вот на Олимпиаде — категорически недопустимо?»
27

Степанова о сборе в Рамзау: «Интересно, почему здесь OK для Клэбо или Иверсена бегать со мной, а вот на Олимпиаде — категорически недопустимо?»

Лыжница Степанова высказалась о сборе в Рамзау, где присутствовали иностранцы.

Российские лыжники проводили сбор в Австрии со 2 по 20 октября.

«Мы – норвежцы, немцы, американцы, словенцы – все, как пони, бегаем по одному маленькому кругу, спина к спине, с утра до ночи. Не кусаемся, не лягаемся, живем мирно.

Интересно, почему здесь это ОК для того же Клэбо или Иверсена – полностью бегать со мной, а вот в большом цирке, на Олимпиаде, – нет, категорически недопустимо? Вот и мне смешно», – написала олимпийская чемпионка Вероника Степанова

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Вероники Степановой
