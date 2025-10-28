Умар Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге легчайшего веса

Умар Нурмагомедов стал первым претендентом на титульный бой.

Нурмагомедов поднялся на первое место в легчайшем весе после победы над Марио Баутистой.

Топ-15 :

Умар Нурмагомедов Шон О’Мэлли Петр Ян Кори Сэндхэген Сонг Ядонг Дэйвисон Фигередо Айманн Захаби Марлон Вера Марио Баутиста Генри Сехудо Давид Мартинез Роб Фонт Винисиус Оливейра Кайлер Филлипс Маркус Макги

Чемпион Мераб Двалишвили в декабре подерется с Петром Яном.

