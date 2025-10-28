Умар Нурмагомедов поднялся на первое место в рейтинге легчайшего веса
Умар Нурмагомедов стал первым претендентом на титульный бой.
Нурмагомедов поднялся на первое место в легчайшем весе после победы над Марио Баутистой.
Топ-15:
Шон О’Мэлли
Кори Сэндхэген
Сонг Ядонг
Дэйвисон Фигередо
Айманн Захаби
Марлон Вера
Марио Баутиста
Генри Сехудо
Давид Мартинез
Роб Фонт
Винисиус Оливейра
Кайлер Филлипс
Маркус Макги
Чемпион Мераб Двалишвили в декабре подерется с Петром Яном.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Джона Моргана
