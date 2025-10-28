  • Спортс
  «Матч ТВ» направил МОК коммерческое предложение по показу зимних Олимпийских игр-2026
29

«Матч ТВ» направил МОК коммерческое предложение по показу зимних Олимпийских игр-2026

«Матч ТВ» рассмотрит возможность показа зимней Олимпиады-2026.

Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин сообщил, что «Матч ТВ» направил коммерческое предложение в Международный олимпийский комитет (МОК) по покупке прав на трансляцию Олимпийских игр.

«Несмотря на то, что олимпийские принципы за последние годы пострадали и, как показала церемония открытия Игр в Париже, это уже не совсем то, что хотели бы видеть наши зрители. Тем не менее, конечно, это событие. И при условии участия в нем российских спортсменов оно вызовет интерес», – сказал Тащин.

По словам генпродюсера, факт показа Олимпиады в эфире «Матч ТВ» будет решаться в последний момент. При этом для телеканала не будет проблемой, даже если окончательный состав российских спортсменов выяснится «за неделю» до турнира, и за этот же период будут получены права на трансляцию.

«Окупить это событие можно, но повторюсь, при допуске российских спортсменов. В этом случае возрастет интерес у спонсоров и рекламодателей. Точную стоимость прав я называть не могу, но речь идет про несколько десятков миллионов рублей и даже больше», – отметил Тащин.

Генпродюсер «Матч ТВ» добавил, что «ключевую роль будут играть те виды спорта, по которым поедут российские спортсмены». Также он заявил, что трансляции Паралимпийских игр не будут представлять интереса для телеканала из-за недопуска российских спортсменов.

«Если же наш паралимпийский комитет сумеет восстановить справедливость, конечно, эти соревнования были бы для нас интересны», – приводит слова Тащина РБК.

На данный момент в нейтральном статусе к соревнованиям допускаются только российские фигуристы, конькобежцы, шорт-трекисты и ски-альпинисты. Лыжники, биатлонисты, керлингисты не допущены к отборочным турнирам и не выступят на Олимпиаде. 

Игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РБК
logoОлимпийская сборная России
logoМатч ТВ
logoОлимпиада-2026
Александр Тащин
телевидение
