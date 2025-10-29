  • Спортс
  Барбашев сделал 2 передачи в матче с «Каролиной». У него 10 очков и «+6» в 10 играх в сезоне
Барбашев сделал 2 передачи в матче с «Каролиной». У него 10 очков и «+6» в 10 играх в сезоне

Иван Барбашев сделал 2 передачи в матче с «Каролиной».

Форвард «Вегаса» дважды ассистировал Джеку Айкелу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Харрикейнс» (6:3). 

В активе 29-летнего россиянина стало 10 (3+7) очков в 10 играх в текущем сезоне при полезности «+6». 

Сегодня Барбашев (15:49, «+1») также отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
