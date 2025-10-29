Барбашев сделал 2 передачи в матче с «Каролиной». У него 10 очков и «+6» в 10 играх в сезоне
Иван Барбашев сделал 2 передачи в матче с «Каролиной».
Форвард «Вегаса» дважды ассистировал Джеку Айкелу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Харрикейнс» (6:3).
В активе 29-летнего россиянина стало 10 (3+7) очков в 10 играх в текущем сезоне при полезности «+6».
Сегодня Барбашев (15:49, «+1») также отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
