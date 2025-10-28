Виктор Гусев: «Олигархию и приватизацию воспринимал как гвозди в крышку гроба коммунизма. Главное было не вернуться к советскому строю. Такая идея противоречит природе человека»
Виктор Гусев рассказал о своем отношении к политике Бориса Ельцина.
– Вернемся к Ельцину. Со временем в нем разочаровались?
– Нет. Те же олигархию и приватизацию я воспринимал прежде всего как забивание гвоздей в крышку гроба коммунизма. Главное было не вернуться к советскому строю. Сама идея построения такого общества противоречит природе человека.
Претензия к Ельцину, повторюсь, была одна: мы упустили союз славянских государств и нечетко все расписали в отношениях с Западом. И то я тут не особо критикую – все в то время поддались эйфории, – сказал комментатор.
Виктор Гусев: «Падение СССР горячо приветствовал: оказалось, что это колосс на глиняных ногах. Коммунистическая идея вела в никуда. Горбачев – мой герой»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости