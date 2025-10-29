Бардаков забил 1-й гол в НХЛ – в матче с «Нью-Джерси». У форварда «Колорадо» 2 броска, 2 хита, 46% на точке и «+2» за 8:38

Захар Бардаков забил 1-й гол в НХЛ в матче с «Нью-Джерси».

Форвард «Колорадо » отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (8:4).

В 6 матчах в текущем сезоне на счету 24-летнего игрока 2 (1+1) очка при полезности «+1» и среднем времени на льду 6:26.

Сегодня Захар (8:38, «+2») отметился 2 бросками в створ и 2 силовыми приемами. Он выиграл 6 из 13 вбрасываний (46%).