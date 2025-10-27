Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Батин» примет «Аль-Ахли», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» во вторник

В Кубке короля Саудовской Аравии пройдут матчи 1/8 финала.

В понедельник «Аль-Батин » примет «Аль-Ахли ».

Во вторник «Аль-Охдуд » сыграет против «Аль-Хилаля », «Аль-Наср » Криштиану Роналду встретится с «Аль-Иттихадом ».

Кубок короля Саудовской Аравии

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка короля Саудовской Аравии

Статистика Кубка короля Саудовской Аравии