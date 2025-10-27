Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Батин» примет «Аль-Ахли», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» во вторник
В Кубке короля Саудовской Аравии пройдут матчи 1/8 финала.
В понедельник «Аль-Батин» примет «Аль-Ахли».
Во вторник «Аль-Охдуд» сыграет против «Аль-Хилаля», «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится с «Аль-Иттихадом».
Кубок короля Саудовской Аравии
1/8 финала
27 октября 14:35, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Не начался
27 октября 14:35, Al Fateh Club Stadium
27 октября 15:00, King Abdullah Sport City Stadium
27 октября 18:00, Al-Batin FC Stadium
Не начался
28 октября 14:35, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Не начался
28 октября 14:50, SHG Arena
Не начался
28 октября 15:10, Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
Не начался
28 октября 18:00, Al-Awwal Park
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
