Месси о величайших спортсменах: «Марадона вышел за все рамки, то же сделал Джордан. Уважаю Федерера, Надаля, Джоковича, выделил бы Леброна и Карри»
«Для нас, аргентинцев, Марадона всегда был величайшим кумиром и вызывал наибольшее восхищение. Я был еще маленьким и вживую видел, как он играет. Диего вышел за все рамки.
Когда речь заходит о других видах спорта, очевидно, то же самое произошло с [Майклом] Джорданом.
Я очень уважаю таких теннисистов, как [Роджер] Федерер, Рафа [Надаль] и [Новак] Джокович, и думаю, что все трое подняли соревнования на гораздо более высокий уровень. Они стали намного лучше, так долго соревнуясь друг с другом за звание лучшего и находясь рядом.
Наверняка я забываю многих спортсменов, но если выделить еще нескольких, то я бы назвал нескольких баскетболистов – Леброна [Джеймса], Стефа [Карри], лучших. Я восхищаюсь ими и думаю, что они многое дали спорту, каждый по-своему», – сказал форвард сборной Аргентины.