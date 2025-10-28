  • Спортс
  • Месси о величайших спортсменах: «Марадона вышел за все рамки, то же сделал Джордан. Уважаю Федерера, Надаля, Джоковича, выделил бы Леброна и Карри»
Месси о величайших спортсменах: «Марадона вышел за все рамки, то же сделал Джордан. Уважаю Федерера, Надаля, Джоковича, выделил бы Леброна и Карри»

Лионель Месси перечислил величайших спортсменов в других видах.

«Для нас, аргентинцев, Марадона всегда был величайшим кумиром и вызывал наибольшее восхищение. Я был еще маленьким и вживую видел, как он играет. Диего вышел за все рамки.

Когда речь заходит о других видах спорта, очевидно, то же самое произошло с [Майклом] Джорданом.

Я очень уважаю таких теннисистов, как [Роджер] Федерер, Рафа [Надаль] и [Новак] Джокович, и думаю, что все трое подняли соревнования на гораздо более высокий уровень. Они стали намного лучше, так долго соревнуясь друг с другом за звание лучшего и находясь рядом.

Наверняка я забываю многих спортсменов, но если выделить еще нескольких, то я бы назвал нескольких баскетболистов – Леброна [Джеймса], Стефа [Карри], лучших. Я восхищаюсь ими и думаю, что они многое дали спорту, каждый по-своему», – сказал форвард сборной Аргентины.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC News
