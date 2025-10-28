НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Филадельфия» примет «Питтсбург», «Нэшвилл» против «Тампы», «Ванкувер» встретится с «Рейнджерс» и еще 12 матчей
В НХЛ пройдет 16 матчей регулярного чемпионата НХЛ.
В этом игровом дне сыграют все 32 команды лиги.
«Филадельфия» примет «Питтсбург», «Нэшвилл» сыграет с «Тампой», «Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Ванкувер» встретится с «Рейнджерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости