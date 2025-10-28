НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Филадельфия» примет «Питтсбург», «Нэшвилл» против «Тампы», «Ванкувер» встретится с «Рейнджерс» и еще 12 матчей

В НХЛ пройдет 16 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

В этом игровом дне сыграют все 32 команды лиги.

«Филадельфия » примет «Питтсбург », «Нэшвилл » сыграет с «Тампой », «Вашингтон » в гостях у «Далласа », «Ванкувер » встретится с «Рейнджерс ».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ