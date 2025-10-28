Литвин развил скорость 203 км/ч на электросамокате. Он заявил о мировом рекорде, но другой ютубер ранее разогнался до 211 км/ч

Блогер Литвин заявил, что поставил мировой рекорд скорости на электросамокате.

Президент медиафутбольного клуба Lit Energy Михаил Литвин выпустил на своем ютуб-канале видео, в котором участникам нужно было за 3 попытки суммарно набрать самую высокую скорость.

Для выполнения задания Литвин выбрал электросамокат, способный развивать скорость более 200 км/ч. По итогу заезда блогер разогнался до 203 км/ч и заявил, что установил мировой рекорд. Литвин сказал, что превзошел предыдущий рекорд, который составил 198 км/ч.

Согласно данным из открытых источников, 29 сентября 2023 года на гоночной трассе в Монце команда VELOCIFERO и итальянский инженер Алессандро Тартарини установили рекорд скорости на электроскутере – 198 км/ч.

Однако 5 мая 2025 года на ютуб-канале Дмитрия Манилова вышел ролик, в котором блогер также заявляет, что побил мировой рекорд, разогнав электросамокат до 211 км/ч. Примечательно, что это тот же электросамокат, который использовал Литвин для установления своего рекорда.

В книге рекордов Гиннесса нет зафиксированного рекорда в данной категории. Единственный рекорд скорости на электроскутере, указанный на сайте, принадлежит немецким рекордсменам и был установлен в 2017 году на скутере для пожилых людей. Максимальная скорость составила 180 км/ч.