«Ювентус» и Спаллетти согласовали контракт до лета с опцией продления в случае выхода в ЛЧ
Лучано Спаллетти согласился работать в «Ювентусе».
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, бывший тренер «Зенита» и сборной Италии договорился с туринцами о заключении контракта, рассчитанного до лета 2026 года. Будет предусмотрена опция продления на случай попадания команды в Лигу чемпионов.
Подписать договор стороны планируют в среду утром, презентация должна пройти в четверг.
Ранее «Ювентус» уволил Игора Тудора после восьми матчей без побед. Команда занимает 8-е место в Серии А.
