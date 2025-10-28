«Ювентус» и Спаллетти согласовали контракт до лета с опцией продления в случае выхода в ЛЧ

Лучано Спаллетти согласился работать в «Ювентусе».

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио , бывший тренер «Зенита» и сборной Италии договорился с туринцами о заключении контракта, рассчитанного до лета 2026 года. Будет предусмотрена опция продления на случай попадания команды в Лигу чемпионов.

Подписать договор стороны планируют в среду утром, презентация должна пройти в четверг.

Ранее «Ювентус » уволил Игора Тудора после восьми матчей без побед. Команда занимает 8-е место в Серии А.