0

Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Енисей»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Пари НН» сыграет с «Енисеем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командУНИКС – 6-1, ЦСКА – 5-1, Бетсити Парма – 5-2, МБА-МАИ – 4-2, Зенит – 4-2, Локомотив-Кубань – 4-2, Уралмаш – 3-3, Автодор – 2-4, Пари Нижний Новгород – 1-4, Енисей – 0-6, Самара – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
