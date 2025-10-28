Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Енисей»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Пари НН» сыграет с «Енисеем ». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : УНИКС – 6-1, ЦСКА – 5-1, Бетсити Парма – 5-2, МБА-МАИ – 4-2, Зенит – 4-2, Локомотив-Кубань – 4-2, Уралмаш – 3-3, Автодор – 2-4, Пари Нижний Новгород – 1-4, Енисей – 0-6, Самара – 0-7. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.