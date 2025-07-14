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«Челси» разнес «ПСЖ» в финале КЧМ, Синнер – чемпион «Уимблдона», Жерсон перешел в «Зенит», звезды НХЛ разгромили команду КХЛ, скандал на дне рождения Ямаля и другие новости

1. «Челси» выиграл клубный чемпионат мира, разгромив «ПСЖ» в финале – 3:0! Палмер сделал дубль и отдал голевой пас на Жоао Педро, Невеша удалили за то, что дернул за волосы Кукурелью, матч закончился массовой потасовкой. Парижане не смогли выиграть все пять турниров сезона, а Луис Энрике впервые проиграл финал на клубном уровне в качестве тренера.

Палмер был признан лучшим игроком КЧМ, Дуэ – лучшим молодым футболистом, Санчес – лучшим вратарем. Дональд Трамп участвовал в церемонии и стоял с игроками «Челси» во время празднования – футбол ему очень понравился.

2. Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в финале «Уимблдона» и впервые стал чемпионом турнира. Примечательно, что оба чемпиона «Уимблдона»-2025, Синнер и Ига Швентек, отбывали дисквалификацию за допинг.

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс стали чемпионками парного «Уимблдона».

3. «Матч года». Команда звезд НХЛ разгромила команду звезд КХЛ – 15:3. Перед игрой Александру Овечкину подарили автомобиль Jetour T2 – в честь рекорда в НХЛ.

4. Трансферные новости. «Зенит» купил Жерсона у «Фламенго» за 25 млн евро. ЦСКА и «Ахмат» за 7+1 млн евро согласовали трансфер Садулаева. «Зениту» предложили подписать Самошникова, Илья ведет переговоры и со «Спартаком».

«Арсенал» заплатит 63,5+10 млн евро за Дьокереша «Спортингу», цену снизили из-за отказа агента от 10-процентной комиссии. Модрич пройдет медосмотр в «Милане» в понедельник и подпишет однолетний контракт.

5. Россиянам на ЧМ по водным видам спорта нельзя публиковать в соцсетях свой флаг и высказываться о конфликтах между странами.

6. Появились подробности вечеринки по случаю 18-летия Ямаля. День рождения с 250 гостями прошел в гангстерской стилистике, Ламин был в белом костюме с тростью. Игрока «Барсы» осудили за наем карликов для развлечения: Ассоциация людей с карликовостью пообещала принять меры.

7. Товарищеские матчи. «Зенит» забил 7 голов «Войводине» (7:1), «Спартак» разгромил сербский «Спартак» (4:1). Игру петербуржцев посетило в два раза больше людей.

8. ФИФА и профсоюзы договорились об условиях отдыха игроков: минимум 72 часа между матчами и 21 день отпуска в году.

9. «Тур де Франс». 9-й этап. Мерлир победил, Милан – 2-й, де Ли – 3-й, Погачар и Эвенепул финишировали в общей группе, Власов – 76-й.

10. Данил Лысенко установил лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту – 2,35 метра.

11. Овечкин подарил часы Hublot игрокам, тренерам и персоналу «Вашингтона» в честь рекорда по голам в НХЛ. Об этом рассказал Эллер.

12. Илья Кутепов перешел в «Народную Команду» из Медиалиги. Защитник выигрывал РПЛ со «Спартаком».

13. Йоахим Лев может возглавить сборную Узбекистана. Ведутся переговоры, утверждает Championat.Asia.

14. В России пройдет чемпионат Евразии по ловле карпа. Будут приглашены спортсмены из Китая, КНДР, Венгрии, Турции, Таиланда и других стран.

Цитаты дня.

Загитова об идеальном мужчине: «Если не любит путешествовать, это 5 из 10. Если меня не будет отпускать, то он ноль без палочки»

Ямаль о 18-летии: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Вернем ЛЧ домой»

Шмыков о Дюплантисе: «Это просто какое-то животное невероятное. Руки, как у макаки, бег, как у гепарда, а техника вообще не знаю, как у кого»

Овечкин о Ротенберге в «Динамо»: «Роман – большой человек в хоккее, он знает свое дело, для клуба это большой плюс»

Журова предлагала Трампу сыграть в гольф: «Написала ему в соцсети: «Давайте переплавим пушки на клюшки». Он не отреагировал, но предложение осталось в силе»

Александр Мостовой: «Краснодар» второй год подряд проигрывает Суперкубок, потому что нефутбольный человек во главе команды»

«Оренбург» взяли в РПЛ на место «Торпедо» – справедливо?15224 голоса
ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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