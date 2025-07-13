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  • День рождения Ямаля прошел в гангстерской стилистике, Ламин был в белом костюме с тростью. 250 гостей посетили вечеринку: инфлюэнсеры, музыканты, игроки «Барсы», Феликс, Пике, Леклер
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День рождения Ямаля прошел в гангстерской стилистике, Ламин был в белом костюме с тростью. 250 гостей посетили вечеринку: инфлюэнсеры, музыканты, игроки «Барсы», Феликс, Пике, Леклер

Появились подробности вечеринки по случаю 18-летия Ламина Ямаля.

Как передает Mundo Deportivo, мероприятие проходило в загородной вилле в Оливелье и было оформлено в гангстерском стиле. 

Ямаль был одет в белый костюм с черной перчаткой на левой руке и тростью. Его партнеры по команде также были в образах. Среди игроков «Барсы» на вечеринке присутствовали Гави, Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Роберт Левандовски, Марк Касадо, Рафинья, Пау Виктор, Рональд Араухо и Фермин Лопес, покинувший праздник первым – примерно в 1:30 ночи по местному времени.

Также там были экс-игрок «Барсы» Жоау Феликс и Жерар Пике, который ушел вскоре после наступления дня рождения.

Всего на вечеринке присутствовало около 250 человек, среди них были музыканты и инфлюэнсеры. В числе приглашенных звезд были Bizarrap, Quevedo, Ozuna и Bad Gyal, исполнившие вживую свои песни.  

Также был замечен пилот «Формулы-1» Шарль Леклер. Отмечается, что Нико Уильямса не было.

Ровно в 00:00 был разрезан праздничный торт, также оформленный в гангстерской тематике. Празднование продлилось до самого утра.

Фото: mundodeportivo.com

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoЛамин Ямаль
logoПау Кубарси
logoНико Уильямс
logoАтлетик
музыка
светская хроника
logoПау Виктор
logoРоберт Левандовски
logoЖерар Мартин
logoЧелси
logoЖоау Феликс
logoАлекс Бальде
logoЖерар Пике
logoШарль Леклер
logoФермин Лопес
logoРафинья Диас
logoГави
logoБарселона
logoРональд Араухо
logoМарк Касадо
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