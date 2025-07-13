День рождения Ямаля прошел в гангстерской стилистике, Ламин был в белом костюме с тростью. 250 гостей посетили вечеринку: инфлюэнсеры, музыканты, игроки «Барсы», Феликс, Пике, Леклер

Появились подробности вечеринки по случаю 18-летия Ламина Ямаля.

Как передает Mundo Deportivo, мероприятие проходило в загородной вилле в Оливелье и было оформлено в гангстерском стиле.

Ямаль был одет в белый костюм с черной перчаткой на левой руке и тростью. Его партнеры по команде также были в образах. Среди игроков «Барсы» на вечеринке присутствовали Гави , Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Роберт Левандовски , Марк Касадо , Рафинья , Пау Виктор, Рональд Араухо и Фермин Лопес, покинувший праздник первым – примерно в 1:30 ночи по местному времени.

Также там были экс-игрок «Барсы» Жоау Феликс и Жерар Пике, который ушел вскоре после наступления дня рождения.

Всего на вечеринке присутствовало около 250 человек, среди них были музыканты и инфлюэнсеры. В числе приглашенных звезд были Bizarrap, Quevedo, Ozuna и Bad Gyal, исполнившие вживую свои песни.

Также был замечен пилот «Формулы-1» Шарль Леклер. Отмечается, что Нико Уильямса не было.

Ровно в 00:00 был разрезан праздничный торт, также оформленный в гангстерской тематике. Празднование продлилось до самого утра.

Фото: mundodeportivo.com