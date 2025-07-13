Кутепов перешел в «Народную Команду» из Медиалиги. Защитник выигрывал РПЛ со «Спартаком»

Илья Кутепов перешел в медиафутбольную «Народную Команду».

«Народная Команда » – клуб болельщиков «Спартака ». Он пропустил шестой сезон Winline Медиалиги из-за финансовых проблем. В июне руководители нашли нового партнера, «НК» сыграет в осеннем Кубке Лиги.

31-летний Кутепов выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России в 2017 году.

Илья был основным центральным защитником сборной России на ЧМ-2018. Последним профклубом в карьере Кутепова стал «Велес » из Второй лиги.

Ранее другой экс-спартаковец Федор Кудряшов перешел в 2Drots.

Фото: телеграм-канал «Народной Команды»