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Кутепов перешел в «Народную Команду» из Медиалиги. Защитник выигрывал РПЛ со «Спартаком»

Илья Кутепов перешел в медиафутбольную «Народную Команду».

 «Народная Команда» – клуб болельщиков «Спартака». Он пропустил шестой сезон Winline Медиалиги из-за финансовых проблем. В июне руководители нашли нового партнера, «НК» сыграет в осеннем Кубке Лиги.

31-летний Кутепов выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России в 2017 году.

Илья был основным центральным защитником сборной России на ЧМ-2018. Последним профклубом в карьере Кутепова стал «Велес» из Второй лиги.

Ранее другой экс-спартаковец Федор Кудряшов перешел в 2Drots.

Фото: телеграм-канал «Народной Команды»

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Народной Команды»
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