Оба чемпиона «Уимблдона»-2025 отбывали дисквалификацию за допинг

Чемпионов «Уимблдона» Игу Швентек и Янника Синнера отстраняли за допинг.

Победители «Уимблдона»-2025 в одиночном разряде Янник Синнер и Ига Швентек ранее отбывали дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Синнер был отстранен на три месяца после двух положительных проб на запрещенный стероид клостебол. Швентек получила месячную дисквалификацию за использование триметазидина.