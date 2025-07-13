Оба чемпиона «Уимблдона»-2025 отбывали дисквалификацию за допинг
Чемпионов «Уимблдона» Игу Швентек и Янника Синнера отстраняли за допинг.
Победители «Уимблдона»-2025 в одиночном разряде Янник Синнер и Ига Швентек ранее отбывали дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Синнер был отстранен на три месяца после двух положительных проб на запрещенный стероид клостебол. Швентек получила месячную дисквалификацию за использование триметазидина.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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