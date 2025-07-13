101

Оба чемпиона «Уимблдона»-2025 отбывали дисквалификацию за допинг

Чемпионов «Уимблдона» Игу Швентек и Янника Синнера отстраняли за допинг.

Победители «Уимблдона»-2025 в одиночном разряде Янник Синнер и Ига Швентек ранее отбывали дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Синнер был отстранен на три месяца после двух положительных проб на запрещенный стероид клостебол. Швентек получила месячную дисквалификацию за использование триметазидина.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
logoИга Швентек
logoУимблдон
logoWTA
logoЯнник Синнер
logoATP
logoдопинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Лос-Кабос (ATP). 1-й круг. Качмазов сыграет с Фиковичем, Хабиб – с Ковачевичем, Вукич – с Навой
вчера, 20:43
Ник Кириос: «Честно, сейчас мужской теннис кажется менее живым. Конкуренции и азарта больше у женщин»
11вчера, 20:41
Яссы (WTA). Грачева, Бегу, Тайкманн, Ли вышли во 2-й круг, Шиманович выбыла
2вчера, 20:20
Павлюченкова вошла в топ-5 по количеству виннерсов на «Уимблдоне»
1вчера, 19:53
Гштаад (ATP). Штрикер, Майхржак вышли во 2-й круг, Басилашвили, Дьере выбыли
3вчера, 19:30
Гамбург (WTA). Парри вышла во 2-й круг, Учиджима выбыла, Шериф снялась
3вчера, 19:22
Матс Виландер: «Никогда не видел, чтобы кто-то играл так агрессивно, как Синнер»
3вчера, 19:15
Бадоса пропустит несколько недель из-за травмы: «К сожалению, еще до «Уимблдона» я надорвала подвздошно-поясничную мышцу»
2вчера, 18:12
Синнер не считает себя сформировавшимся игроком: «Я еще не вышел на пик. Надеюсь и дальше улучшать игру»
1вчера, 17:11
Кейхилл о соперничестве Синнера и Алькараса: «Их противостояние уже удивительное, но пока я воздержусь от сравнений с Большой четверкой»
2вчера, 16:04
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото