У Палмера дубль и ассист в 1-м тайме финала КЧМ с «ПСЖ». У хавбека «Челси» 3+2 в 4 последних матчах турнира и 17+13 в сезоне

Коул Палмер сделал дубль в первом тайме финала клубного ЧМ «Челси» – «ПСЖ».

23-летний полузащитник «Челси » и сборной Англии на 22-й минуте открыл счет, а на 30-й забил второй гол в ворота «ПСЖ ». На 43-й Коул ассистировал Жоао Педро.

В четырех последних матчах КЧМ Коул забил три гола и сделал два ассиста. В первых двух играх турнира он не отметился результативными действиями.

В 52 матчах сезона-2024/25 Палмер забил 17 голов и отдал 13 голевых передач. Его подробная статистика – здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию финала КЧМ «Челси » – «ПСЖ » (3:0, первый тайм).