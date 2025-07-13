Йоахим Лев может возглавить сборную Узбекистана. Ведутся переговоры (Championat.Asia)
Йоахим Лев может возглавить сборную Узбекистана.
Футбольная ассоциация Узбекистана уже ведет переговоры с бывшим тренером сборной Германии, сообщает Championat.Asia.
Сборная Узбекистана впервые в истории попала в финальную часть чемпионата мира и выступит на ЧМ-2026.
Под руководством Лева сборная Германии стала чемпионом мира в 2014 году. Тренер покинул команду в 2021 году.
Сейчас сборную Узбекистана возглавляет Тимур Кападзе. Он принял команду в январе, сменив Сречко Катанеца, который ушел по состоянию здоровья.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Sports
Источник: Championat.Asia
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