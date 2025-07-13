Йоахим Лев может возглавить сборную Узбекистана. Ведутся переговоры (Championat.Asia)

Йоахим Лев может возглавить сборную Узбекистана.

Футбольная ассоциация Узбекистана уже ведет переговоры с бывшим тренером сборной Германии , сообщает Championat.Asia.

Сборная Узбекистана впервые в истории попала в финальную часть чемпионата мира и выступит на ЧМ-2026 .

Под руководством Лева сборная Германии стала чемпионом мира в 2014 году. Тренер покинул команду в 2021 году.

Сейчас сборную Узбекистана возглавляет Тимур Кападзе. Он принял команду в январе, сменив Сречко Катанеца, который ушел по состоянию здоровья.