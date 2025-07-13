Модрич пройдет медосмотр в «Милане» в понедельник и подпишет 1-летний контракт
Лука Модрич пройдет медосмотр в «Милане» в понедельник.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, «россонери» получили одобрение юристов экс-хавбека «Реала» касательно подписания однолетнего контракта.
Ранее стало известно, что зарплата 39-летнего хорвата в «Милане» составит 3-3,5 млн за сезон.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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