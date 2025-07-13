Ямаля осудили за наем карликов для развлечения на вечеринку по случаю 18-летия. Ассоциация людей с карликовостью пообещала принять меры
Вокруг дня рождения Ламина Ямаля разгорелся скандал из-за людей с карликовостью.
Вингер «Барселоны» устроил вечеринку по случаю 18-летия. На празднике присутствовали именитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты.
Как передает As, Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, опубликовала заявление, в котором утверждает, что на мероприятии были наняты люди с карликовостью в целях развлечения.
«Ассоциация осуждает наем людей с карликовостью в качестве развлечения на вечеринку Ламина Ямаля. Мы предпримем меры как в правовом, так и в общественном поле», – говорится в заявлении.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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