Захарян из-за вируса пропустил тренировку «Сосьедада». Хавбек начал индивидуальное восстановление

Арсен Захарян простудился и пропустил тренировку «Реал Сосьедад».

Российский полузащитник не принял участие в сегодняшней тренировке команды из-за вируса.

Футболисту не потребовалась госпитализация. Он уже начал индивидуальное восстановление, тренируясь самостоятельно.

На прошлой неделе Арсен Захарян досрочно завершил тренировку из-за боли в камбаловидной мышце .

В прошлом сезоне хавбек из-за повреждений сыграл только три матча в Ла Лиге , забив один мяч.