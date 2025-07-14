Захарян из-за вируса пропустил тренировку «Сосьедада». Хавбек начал индивидуальное восстановление
Арсен Захарян простудился и пропустил тренировку «Реал Сосьедад».
Российский полузащитник не принял участие в сегодняшней тренировке команды из-за вируса.
Футболисту не потребовалась госпитализация. Он уже начал индивидуальное восстановление, тренируясь самостоятельно.
На прошлой неделе Арсен Захарян досрочно завершил тренировку из-за боли в камбаловидной мышце.
В прошлом сезоне хавбек из-за повреждений сыграл только три матча в Ла Лиге, забив один мяч.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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