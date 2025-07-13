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В России пройдет чемпионат Евразии по ловле карпа. Будут приглашены спортсмены из Китая, КНДР, Венгрии, Турции, Таиланда и других стран

Чемпионат Евразии по ловле карпа пройдет в России в октябре.

Об этом сообщил президент Федерации рыболовного спорта страны Александр Комиссаров.

Как пишет ТАСС, в последний раз россияне участвовали в международных стартах в феврале 2022 года в Литве.

«Первые за долгое время международные соревнования по рыбной ловле – чемпионат Евразии в дисциплине «ловля карпа» – пройдут в России, в рыболовно-спортивном комплексе «Кужоры» Республики Адыгея.

Турнир состоится с 10 по 19 октября, приглашения на него разосланы в 20 дружественных стран, в числе которых Казахстан, Белоруссия, Абхазия, Осетия, Армения, Таджикистан, Северная Корея, Индонезия, Венгрия, Сербия, Хорватия, Турция, Грузия, Киргизия, Таиланд. В настоящее время готовится приглашение для китайских участников», – сказал Комиссаров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
ТАСС
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