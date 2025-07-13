ЦСКА и «Ахмат» за 7+1 млн евро согласовали трансфер Садулаева. Грозненцы хотят получить сумму за год, армейцы намерены выплачивать 2,5 года (Иван Карпов)

ЦСКА и «Ахмат» согласовали сумму трансфера Лечи Садулаева.

По данным инсайдера Ивана Карпова, армейцы заплатят за переход Садулаева 7 млн евро, еще 1 млн предусмотрен в качестве бонусов.

Однако проблема заключается в сроках платежей: ЦСКА хочет растянуть выплаты на 2,5 года, «Ахмат» – получить всю сумму за один год. Пока по этому вопросу прогресса нет.

В сезоне-2024/25 Садулаев отметился 3 голами и 3 ассистами в 28 матчах Мир РПЛ . Его подробную статистику можно найти здесь .