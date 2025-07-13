ЦСКА и «Ахмат» за 7+1 млн евро согласовали трансфер Садулаева. Грозненцы хотят получить сумму за год, армейцы намерены выплачивать 2,5 года (Иван Карпов)
ЦСКА и «Ахмат» согласовали сумму трансфера Лечи Садулаева.
По данным инсайдера Ивана Карпова, армейцы заплатят за переход Садулаева 7 млн евро, еще 1 млн предусмотрен в качестве бонусов.
Однако проблема заключается в сроках платежей: ЦСКА хочет растянуть выплаты на 2,5 года, «Ахмат» – получить всю сумму за один год. Пока по этому вопросу прогресса нет.
В сезоне-2024/25 Садулаев отметился 3 голами и 3 ассистами в 28 матчах Мир РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости