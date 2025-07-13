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Шмыков о Дюплантисе: «Это просто какое-то животное невероятное. Руки, как у макаки, бег, как у гепарда, а техника вообще не знаю, как у кого»

Прыгун с шестом Михаил Шмыков восхитился техникой Армана Дюплантиса.

Швед Дюплантис является двукратным олимпийским чемпионом в прыжках с шестом и обладателем мирового рекорда – 6,28 метра

Шмыков накануне победил на Кубке сильнейших в Бресте с результатом 5,85. 

«Это просто какое-то животное невероятное, я вообще не знаю. Руки, как у макаки, бег, как у гепарда, а техника вообще не знаю, как у кого.

Не знаю, вырастут ли мои результаты, когда мне представится возможность выступать вместе с Дюплантисом. Я никогда не выступал в тех условиях. Но наш друг Тимур Моргунов (серебряный призер ЧЕ-2018) говорит, что мы бы там прыгали выше, чем дома.

Вот этот турнир стал для меня первым зарубежным стартом в карьере. И сразу личный рекорд. Может быть, в этом есть какая-то взаимосвязь. Я не знаю, жизнь дальше покажет», – сказал Шмыков. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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ТАСС
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