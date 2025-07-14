Невеш дернул за волосы Кукурелью и был удален после ВАР на 85-й минуте финала КЧМ

Жоау Невеш дернул Марка Кукурелью за волосы.

Эпизод случился в концовке финального матча клубного ЧМ между «Челси» и «ПСЖ» (3:0, второй тайм).

Между Невешем и Кукурельей произошла стычка – защитник лондонцев толкнул соперника, после чего Невеш в ответ дернул испанца за волосы.

Главный арбитр Алиреза Фагани сначала показал полузащитнику «ПСЖ» желтую карточку, однако после консультации с ВАР заменил на красную.

Изображение: кадр из трансляции DAZN