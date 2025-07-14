Невеш дернул за волосы Кукурелью и был удален после ВАР на 85-й минуте финала КЧМ
Жоау Невеш дернул Марка Кукурелью за волосы.
Эпизод случился в концовке финального матча клубного ЧМ между «Челси» и «ПСЖ» (3:0, второй тайм).
Между Невешем и Кукурельей произошла стычка – защитник лондонцев толкнул соперника, после чего Невеш в ответ дернул испанца за волосы.
Главный арбитр Алиреза Фагани сначала показал полузащитнику «ПСЖ» желтую карточку, однако после консультации с ВАР заменил на красную.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
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Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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